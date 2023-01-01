Tiger T616 против Helio G99
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T616 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
84
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
29
44
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G99
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 62%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 228K
- Выше частота графического ускорителя (на 33%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|69243
|103872
|GPU
|24857
|84760
|Memory
|72004
|85275
|UX
|64073
|100549
|Total score
|228983
|370787
GeekBench 5
Single-Core Score
377
Helio G99 +48%
558
Multi-Core Score
1382
Helio G99 +31%
1816
|Image compression
|-
|114.8 Mpixels/s
|Face detection
|-
|14.3 images/s
|Speech recognition
|-
|36.1 words/s
|Machine learning
|-
|30.2 images/s
|Camera shooting
|-
|16.4 images/s
|HTML 5
|-
|1.73 Mnodes/s
|SQLite
|-
|599.6 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|2 FPS
|8 FPS
|Score
|471
|1362
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T616 и Helio G99
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|750 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|4266 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17.1 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Май 2022 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio G99
Опрос
2 (8.3%)
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