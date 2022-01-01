Главная > Процессоры для смартфонов > Tiger T616: характеристики и тесты

Unisoc Tiger T616

Unisoc Tiger T616

Unisoc Tiger T616 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 января 2021 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 2000 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц.

Производительность CPU
32
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
59
Итоговая оценка
43

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
377
Multi-Core Score
1388

Смартфоны

Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию
Смартфоны с Tiger T616AnTuTu v9
1. Oppo Realme C35-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Tiger T616 c графикой Mali-G57 MP1

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1
Архитектура Bifrost
Частота GPU 750 МГц
Вычислительных блоков 1
Шейдерных блоков 16
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит
Объем До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года
Класс Бюджетный

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 665 vs Unisoc Tiger T616
2. MediaTek Helio G70 vs Unisoc Tiger T616
3. MediaTek Helio G80 vs Unisoc Tiger T616
4. MediaTek Helio G85 vs Unisoc Tiger T616
5. MediaTek Helio G35 vs Unisoc Tiger T616
6. MediaTek Helio G95 vs Unisoc Tiger T616
7. MediaTek Helio G88 vs Unisoc Tiger T616
8. MediaTek Helio G96 vs Unisoc Tiger T616
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры