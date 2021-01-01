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Tiger T618 против Tiger T610

Tiger T618
VS
Tiger T610
Tiger T618
Tiger T610

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T618 (с графикой ARM Mali-G52 MP2) и Tiger T610 (ARM Mali G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. GeekBench 5
  5. Характеристики
  6. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T618
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T618
vs
Tiger T610

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T618 +13%
389
Tiger T610
344
Multi-Core Score
Tiger T618 +25%
1317
Tiger T610
1057

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T618 и Tiger T610

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 10 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali-G52 MP2 ARM Mali G52 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 614 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS - 302 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года Июнь 2019 года
Класс Бюджетный Бюджетный

Опрос

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3 (42.9%)
4 (57.1%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

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6. Mediatek Helio P60 или Unisoc Tiger T610
7. Qualcomm Snapdragon 662 или Unisoc Tiger T610
8. MediaTek Helio G35 или Unisoc Tiger T610

Комментарии

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