Apple A9
Apple A9 - двухъядерный чипсет, который был анонсирован 9 сентября 2015 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Twister на 1850 МГц.
Производительность CPU
32
Производительность в играх
28
Энергоэффективность
44
Итоговая оценка
35
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
544
Geekbench 5 (многоядерный)
1009
AnTuTu Benchmark 8
170666
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|2
|Частота
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Кэш L2
|3 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|Ядер
|6
|Количество ALU
|192
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|Bluetooth
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Флагман