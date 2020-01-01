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Apple A9

Apple A9

Apple A9 - двухъядерный чипсет, который был анонсирован 9 сентября 2015 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Twister на 1850 МГц.

Производительность CPU
32
Производительность в играх
28
Энергоэффективность
44
Итоговая оценка
35

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
544
Geekbench 5 (многоядерный)
1009
AnTuTu Benchmark 8
170666

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эпл А9 c графикой PowerVR Series 7XT GT7600

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 2
Частота 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Кэш L2 3 МБ
Кэш L3 8 МБ
Техпроцесс 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Rogue
Частота GPU 650 МГц
Ядер 6
Количество ALU 192
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 1.2
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4
Bluetooth 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2015 года
Класс Флагман

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