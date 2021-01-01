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Apple A9 против A15 Bionic

Apple A9
VS
A15 Bionic
Apple A9
A15 Bionic

Мы сравнили 2-ядерный Apple A9 (PowerVR GT7600) с его более новым соперником в лице 6-ядерного A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 203K
  • Более новый - выпущен на 6 лет и 1 месяц позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.3 раза)
  • На 73% выше частота процессора (3200 против 1850 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Apple A9
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Apple A9
203741
A15 Bionic +299%
812406
CPU 73527 216265
GPU 40796 339795
Memory 34931 112472
UX 53714 133063
Total score 203741 812406
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Apple A9
543
A15 Bionic +222%
1750
Multi-Core Score
Apple A9
1013
A15 Bionic +367%
4728
Image compression 53.4 Mpixels/s -
Face detection 9.04 images/s -
Speech recognition 21.9 words/s -
Machine learning 26.3 images/s -
Camera shooting 12.2 images/s -
HTML 5 1.34 Mnodes/s -
SQLite 313 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Apple A9 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.85 ГГц – Twister 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 2 6
Частота 1850 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A
Кэш L2 3 МБ 8 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 15 млрд.
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU PowerVR GT7600 Apple GPU
Архитектура Rogue -
Частота GPU 650 МГц 1511 МГц
Вычислительных блоков 6 5
Шейдерных блоков 192 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 1.2 -
Версия DirectX 11 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 -
Частота памяти 1333 МГц 2750 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 12МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Qualcomm MDM9635M -
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 450 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 4 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2015 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W05

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Комментарии

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