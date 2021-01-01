Apple A9 против A15 Bionic
Мы сравнили 2-ядерный Apple A9 (PowerVR GT7600) с его более новым соперником в лице 6-ядерного A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
30
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
96
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
46
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
29
97
Основные отличия
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает существенно больше (в 4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 203K
- Более новый - выпущен на 6 лет и 1 месяц позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (в 2.3 раза)
- На 73% выше частота процессора (3200 против 1850 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|73527
|216265
|GPU
|40796
|339795
|Memory
|34931
|112472
|UX
|53714
|133063
|Total score
|203741
|812406
GeekBench 5
Single-Core Score
543
A15 Bionic +222%
1750
Multi-Core Score
1013
A15 Bionic +367%
4728
|Image compression
|53.4 Mpixels/s
|-
|Face detection
|9.04 images/s
|-
|Speech recognition
|21.9 words/s
|-
|Machine learning
|26.3 images/s
|-
|Camera shooting
|12.2 images/s
|-
|HTML 5
|1.34 Mnodes/s
|-
|SQLite
|313 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Apple A9 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.85 ГГц – Twister
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|2
|6
|Частота
|1850 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|3 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|15 млрд.
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GT7600
|Apple GPU
|Архитектура
|Rogue
|-
|Частота GPU
|650 МГц
|1511 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|5
|Шейдерных блоков
|192
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|1.2
|-
|Версия DirectX
|11
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|-
|Частота памяти
|1333 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Engine
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 12МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Qualcomm MDM9635M
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|4
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2015 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W05
Опрос
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6 (75%)
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