Мы сравнили 2-ядерный Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600) с его более новым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.