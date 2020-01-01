Apple A9 против A10 Fusion
Мы сравнили 2-ядерный Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600) с его более новым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
44
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества Apple A9
- На 4 МБ больше кэша третьего уровня
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества Apple A10 Fusion
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 170K
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- На 26% выше частота процессора (2340 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
544
A10 Fusion +44%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
1009
A10 Fusion +40%
1413
AnTuTu Benchmark 8
170666
A10 Fusion +47%
250869
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.85 ГГц – Twister
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|2
|4
|Частота
|1850 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|3 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|3.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR Series 7XT GT7600
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Rogue
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|Ядер
|6
|6
|Количество ALU
|192
|-
|FLOPS
|-
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|-
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 12МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Qualcomm MDM9635M
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 450 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2015 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
17 (36.2%)
30 (63.8%)
Всего проголосовало: 47