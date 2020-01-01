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Apple A9 против A10 Fusion

Apple A9
Apple A9
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 2-ядерный Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600) с его более новым соперником в лице 4-ядерного A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A9
  • На 4 МБ больше кэша третьего уровня
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 170K
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 26% выше частота процессора (2340 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple A9
544
A10 Fusion +44%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple A9
1009
A10 Fusion +40%
1413
AnTuTu Benchmark 8
Apple A9
170666
A10 Fusion +47%
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Apple A9 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.85 ГГц – Twister 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 2 4
Частота 1850 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 3 МБ 3 МБ
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR Series 7XT GT7600 PowerVR GT7600
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Ядер 6 6
Количество ALU 192 -
FLOPS - 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц -
Шина 2x 32 Бит -
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 12МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Qualcomm MDM9635M Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2015 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
17 (36.2%)
30 (63.8%)
Всего проголосовало: 47

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Комментарии

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