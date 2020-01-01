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Apple A9 против A13 Bionic

Apple A9
Apple A9
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 2-ядерный Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600) с его более новым соперником в лице 6-ядерного A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • Набирает существенно больше (в 2.8 раза) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 170K
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • На 44% выше частота процессора (2660 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple A9
544
A13 Bionic +147%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple A9
1009
A13 Bionic +254%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Apple A9
170666
A13 Bionic +180%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Apple A9 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.85 ГГц – Twister 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 2 6
Частота 1850 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 3 МБ 4 МБ
Кэш L3 8 МБ -
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR Series 7XT GT7600 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Rogue -
Частота GPU 650 МГц -
Ядер 6 4
Количество ALU 192 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.1
Версия DirectX 11 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Yes, Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 12МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Qualcomm MDM9635M -
Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 450 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 4 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2015 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман

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14 (17.5%)
66 (82.5%)
Всего проголосовало: 80

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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