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MediaTek Dimensity 6080

MediaTek Dimensity 6080
  • GPU: Mali-G57 MC2
  • Ядра: 8
  • Частота: 2400 МГц
MediaTek Dimensity 6080 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 8 июня 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2400 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор

Производительность CPU
44
Производительность в играх
34
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
49

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 6080
405539
Total score 405539
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
746
Multi-Core Score
1991

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 6080 c графикой Mali-G57 MC2

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ
Кэш L2 1 МБ
Кэш L3 2 МБ
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall
Частота GPU 950 МГц
Вычислительных блоков 2
Шейдерных блоков 32
FLOPS 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2023 года
Класс Средний класс
Номер модели MT6833GP
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 6080

Сравнения с конкурентами

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Комментарии

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Кеша 03 июля 2023 17:28
Средний класс и нет 4к?
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