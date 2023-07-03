MediaTek Dimensity 6080
- GPU: Mali-G57 MC2
- Ядра: 8
- Частота: 2400 МГц
MediaTek Dimensity 6080 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 8 июня 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2400 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
44
Производительность в играх
34
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
49
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
MediaTek Dimensity 6080
405539
|Total score
|405539
GeekBench 5
Single-Core Score
746
Multi-Core Score
1991
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Dimensity 6080 c графикой Mali-G57 MC2
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Valhall
|Частота GPU
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|Шейдерных блоков
|32
|FLOPS
|243 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6833GP
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 6080