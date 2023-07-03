MediaTek Dimensity 6080 GPU: Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Ядра: 8

8 Частота: 2400 МГц MediaTek Dimensity 6080 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 8 июня 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2400 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

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Обзор Производительность CPU 44 Производительность в играх 34 Энергоэффективность 84 Итоговая оценка 49

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы MediaTek Dimensity 6080 405539 Total score 405539 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score 746 Multi-Core Score 1991

Технические характеристики Подробные характеристики чипа Dimensity 6080 c графикой Mali-G57 MC2

Центральный процессор Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 Частота 2400 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A Кэш L1 512 КБ Кэш L2 1 МБ Кэш L3 2 МБ Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Архитектура Valhall Частота GPU 950 МГц Вычислительных блоков 2 Шейдерных блоков 32 FLOPS 243 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 Версия OpenCL 2.0 Версия DirectX 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Шина 2x 16 Бит Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Тип накопителя UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП Запись видео 2K при 30FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Скорость скачивания До 2770 Мбит/с Скорость загрузки До 1250 Мбит/с Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC