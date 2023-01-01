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Dimensity 6080 против Dimensity 1080

Dimensity 6080
VS
Dimensity 1080
Dimensity 6080
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 6080 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 6080
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 9 – 494K vs 405K
  • На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 6080
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 6080
405048
Dimensity 1080 +22%
494547
CPU - 131250
GPU - 134083
Memory - 97501
UX - 135501
Total score 405048 494547
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2302

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 6080 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 6 нм
TDP - 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 950 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 243 Гфлопс 686 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 3.0
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2023 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6833GP MT6877V/TTZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 6080 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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