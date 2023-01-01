Dimensity 6080 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 6080 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 6080
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 9 – 494K vs 405K
- На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|131250
|GPU
|-
|134083
|Memory
|-
|97501
|UX
|-
|135501
|Total score
|405048
|494547
GeekBench 5
Single-Core Score
744
Dimensity 1080 +13%
840
Multi-Core Score
1990
Dimensity 1080 +18%
2353
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|13 FPS
|Score
|-
|2302
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 6080 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|TDP
|-
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 2
|Частота GPU
|950 МГц
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|243 Гфлопс
|686 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.07 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 3.0
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2770 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6833GP
|MT6877V/TTZA
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 6080
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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