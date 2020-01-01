Samsung Exynos 9825 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 7 августа 2019 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра M4 на 2730 МГц, 2 ядра Cortex-A75 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1900 МГц.