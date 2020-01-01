Samsung Exynos 9825
Samsung Exynos 9825 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 7 августа 2019 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра M4 на 2730 МГц, 2 ядра Cortex-A75 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1900 МГц.
Производительность CPU
70
Производительность в играх
77
Энергоэффективность
77
Итоговая оценка
75
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
779
Geekbench 5 (многоядерный)
2401
AnTuTu Benchmark 8
455204
Смартфоны
|Смартфоны с Exynos 9825
|AnTuTu v8
|1. Samsung Galaxy Note 10 Plus
|451474
|2. Samsung Galaxy Note 10
|444084
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2730 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|Количество транзисторов
|8.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Архитектура
|Bifrost
|Частота GPU
|600 МГц
|Ядер
|12
|FLOPS
|943 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2019 года
|Класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9825