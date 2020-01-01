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Samsung Exynos 9825

Samsung Exynos 9825

Samsung Exynos 9825 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 7 августа 2019 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра M4 на 2730 МГц, 2 ядра Cortex-A75 на 2400 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1900 МГц.

Производительность CPU
70
Производительность в играх
77
Энергоэффективность
77
Итоговая оценка
75

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
779
Geekbench 5 (многоядерный)
2401
AnTuTu Benchmark 8
455204

Смартфоны

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Смартфоны с Exynos 9825AnTuTu v8
1. Samsung Galaxy Note 10 Plus451474
2. Samsung Galaxy Note 10444084

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 9825 c графикой Mali G76 MP12

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – M4
2x 2.4 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2730 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ
Кэш L2 2 МБ
Кэш L3 4 МБ
Техпроцесс 7 нм
Количество транзисторов 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12
Архитектура Bifrost
Частота GPU 600 МГц
Ядер 12
FLOPS 943 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Август 2019 года
Класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9825

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