Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 5600U vs Ryzen 5 5600H

AMD Ryzen 5 5600U против Ryzen 5 5600H

AMD Ryzen 5 5600U
VS
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 5 5600U
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: AMD Ryzen 5 5600U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 5600U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • На 67% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1390 и 1263 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600U и Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600U Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600U vs Ryzen 7 4800U
2. AMD Ryzen 5 5600U vs Ryzen 7 4700U
3. AMD Ryzen 5 5600U vs Ryzen 5 4600U
4. AMD Ryzen 5 5600U vs Ryzen 5 4600HS
5. AMD Ryzen 5 5600U vs Ryzen 3 5300U
6. AMD Ryzen 5 5600U vs Ryzen 3 5400U
7. AMD Ryzen 5 5600H vs Ryzen 7 4800HS
8. AMD Ryzen 5 5600H vs Ryzen 5 5600X
9. AMD Ryzen 5 5600H vs Ryzen 7 4800H
10. AMD Ryzen 5 5600H vs Ryzen 5 4600H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5600H или Ryzen 5 5600U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях