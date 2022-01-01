AMD Ryzen 5 5600
Ryzen 5 5600 - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM4, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 3500 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 32 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1572
Geekbench 5 (многоядерный)
8396
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Сокет
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|Количество потоков
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|35x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|Критическая температура
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20