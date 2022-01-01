AMD Ryzen 5 7600 против Ryzen 5 5600
Что лучше: AMD Ryzen 5 7600 на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.1) или Ryzen 5 5600 на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7600 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
89
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
54
42
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
68
73
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
72
60
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2034 и 1531 балл
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7600 +23%
1860
1512
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7600 +25%
13498
10765
Passmark CPU (одноядерный)
3255
Passmark CPU (многоядерный)
21687
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7600 +33%
2049
1543
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7600 +32%
10221
7753
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2023
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Vermeer
|Сокет
|AM5
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 5600
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|24
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