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AMD Ryzen 5 7600 против Ryzen 5 5600

AMD Ryzen 5 7600
VS
AMD Ryzen 5 5600
AMD Ryzen 5 7600
AMD Ryzen 5 5600

Что лучше: AMD Ryzen 5 7600 на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.1) или Ryzen 5 5600 на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7600 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600 and 7600
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2034 и 1531 балл
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7600 +23%
1860
Ryzen 5 5600
1512
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7600 +25%
13498
Ryzen 5 5600
10765
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7600 +33%
2049
Ryzen 5 5600
1543
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7600 +32%
10221
Ryzen 5 5600
7753
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 5600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 1 января 2023 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Vermeer
Сокет AM5 AM4
Интегрированная графика Radeon Graphics Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.8 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель - Да

Энергопотребление

Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5600
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 24

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Комментарии

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