AMD Ryzen 5 5600G против Ryzen 5 5600
Что лучше: AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 5 5600 на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
88
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
57
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
75
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
76
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
11272
Passmark CPU (одноядерный)
3203
Passmark CPU (многоядерный)
19950
Geekbench 5 (одноядерный)
1518
Ryzen 5 5600 +5%
1591
Geekbench 5 (многоядерный)
7663
Ryzen 5 5600 +11%
8506
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|13 апреля 2021
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Vermeer
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.9 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|448
|-
|TMUs
|28
|-
|ROPs
|7
|-
|TGP
|10-45 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Сайт AMD Ryzen 5 5600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|20
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