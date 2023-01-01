AMD Ryzen 5 7500F против Ryzen 5 5600X
Что лучше: AMD Ryzen 5 7500F на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 5.0) или Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7500F были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7500F
- Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7500F +19%
1818
1530
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7500F +19%
14065
11805
Passmark CPU (одноядерный)
3343
Passmark CPU (многоядерный)
21826
Geekbench 5 (одноядерный)
1641
Geekbench 5 (многоядерный)
8813
Цена/Производительность
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Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|23 июля 2023
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Raphael)
|Zen 3 (Vermeer)
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.6 ГГц
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Сокет
|AM5
|AM4
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- DDR5-5200
|- DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 7500F
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
Опрос
5 (71.4%)
2 (28.6%)
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