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AMD Ryzen 5 7500F против Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 5 7500F
VS
AMD Ryzen 5 5600X
AMD Ryzen 5 7500F
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: AMD Ryzen 5 7500F на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 5.0) или Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7500F были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 7500F
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7500F
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7500F +19%
1818
Ryzen 5 5600X
1530
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7500F +19%
14065
Ryzen 5 5600X
11805
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Цена/Производительность

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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 23 июля 2023 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 3 (Vermeer)
Интегрированная графика Нет Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Общее
Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Сокет AM5 AM4
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200 - DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7500F Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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