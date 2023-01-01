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AMD Ryzen 7 5700X против Ryzen 5 7500F

AMD Ryzen 7 5700X
VS
AMD Ryzen 5 7500F
AMD Ryzen 7 5700X
AMD Ryzen 5 7500F

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700X на 3.4 ГГц или Ryzen 5 7500F с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7500F были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7500F and 5700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7500F
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700X
1500
Ryzen 5 7500F +21%
1818
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700X
13937
Ryzen 5 7500F +1%
14065
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Цена/Производительность

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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700X и Ryzen 5 7500F

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 23 июля 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Vermeer) Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Нет Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.4 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 7 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Сокет AM4 AM5
Критическая температура 90°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR4-3200 - DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700X Сайт AMD Ryzen 5 7500F
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 24 28

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Комментарии

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