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AMD Ryzen 5 7600X против Ryzen 5 7500F

AMD Ryzen 5 7600X
VS
AMD Ryzen 5 7500F
AMD Ryzen 5 7600X
AMD Ryzen 5 7500F

Что лучше: AMD Ryzen 5 7600X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.3) или Ryzen 5 7500F на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7500F были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7500F and 7600X
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7500F
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7600X +8%
15142
Ryzen 5 7500F
14065
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Цена/Производительность

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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 7500F

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 сентября 2022 23 июля 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 4.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5 ГГц
Общее
Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 47x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов 6.57 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 116 Вт -
Сокет AM5 AM5
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) -
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц -
Шейдерные блоки 448 -
TMUs 8 -
ROPs 4 -
Вычислительные блоки 2 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Ryzen 5 7600X
1.43 терафлопс
Ryzen 5 7500F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200 - DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 73.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7600X Сайт AMD Ryzen 5 7500F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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Комментарии

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