AMD Ryzen 5 7600X против Ryzen 5 7500F
Что лучше: AMD Ryzen 5 7600X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.3) или Ryzen 5 7500F на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7500F были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7500F
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7600X +7%
1939
1818
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7600X +8%
15142
14065
Passmark CPU (одноядерный)
4190
Passmark CPU (многоядерный)
28557
Geekbench 5 (одноядерный)
2201
Geekbench 5 (многоядерный)
11938
Цена/Производительность
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Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|29 сентября 2022
|23 июля 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Raphael)
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Нет
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|4.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5 ГГц
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|47x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (на ядро)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|6.57 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|116 Вт
|-
|Сокет
|AM5
|AM5
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|-
|Частота GPU
|1500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|448
|-
|TMUs
|8
|-
|ROPs
|4
|-
|Вычислительные блоки
|2
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- DDR5-5200
|- DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|73.4 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 7600X
|Сайт AMD Ryzen 5 7500F
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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