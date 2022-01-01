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AMD Ryzen 5 7600X против Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 5 7600X
VS
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 5 7600X
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: AMD Ryzen 5 7600X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.3) или Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 7600X
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • На 38% ниже чем у Ryzen 5 7600X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7600X +31%
1941
Ryzen 5 5600G
1479
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7600X +29%
14331
Ryzen 5 5600G
11136
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 сентября 2022 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Cezanne
Сокет AM5 AM4
Интегрированная графика Radeon Graphics Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 4.7 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 47x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 6.57 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 7600X
н/д
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7600X Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 24

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Комментарии

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