AMD Ryzen 5 7600X против Ryzen 5 5600G
Что лучше: AMD Ryzen 5 7600X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.3) или Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- На 38% ниже чем у Ryzen 5 7600X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7600X +31%
1941
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7600X +29%
14331
11136
Passmark CPU (одноядерный)
3154
Passmark CPU (многоядерный)
19804
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
7571
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|29 сентября 2022
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Cezanne
|Сокет
|AM5
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|4.7 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|47x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|6.57 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 7600X
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|24
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