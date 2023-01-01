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AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 3 7320U

AMD Ryzen 7 5700U
VS
AMD Ryzen 3 7320U
AMD Ryzen 7 5700U
AMD Ryzen 3 7320U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц или Ryzen 3 7320U с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7320U and 5700U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1178 и 1028 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7320U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +13%
1272
Ryzen 3 7320U
1126
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +104%
9114
Ryzen 3 7320U
4469
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +72%
15959
Ryzen 3 7320U
9302
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +15%
1181
Ryzen 3 7320U
1030
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +66%
6232
Ryzen 3 7320U
3747
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700U и Ryzen 3 7320U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 (Lucienne) Zen 2 (Mendocino)
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 8
Частота 1.8 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.1 ГГц
Общее
Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 24x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 7 нанометров 6 нанометров
Сокет FP6 FP6
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 610M
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 512 128
TMUs 32 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5700U
н/д
Ryzen 3 7320U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 LPDDR5-5500
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700U Сайт AMD Ryzen 3 7320U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 4

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Комментарии

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