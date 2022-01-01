AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 7 3700U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц или Ryzen 7 3700U с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1178 и 798 баллов
- На 29% ниже чем у Ryzen 7 3700U пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +36%
1265
928
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +136%
9051
3836
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +30%
2631
2023
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +121%
16275
7376
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700U +48%
1185
799
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700U +121%
6243
2824
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Lucienne
|Picasso
|Сокет
|FP6
|FP5
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|12-35 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon Vega 10
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|640
|TMUs
|32
|40
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|-
|10
|TGP
|15 Вт
|10 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Сайт AMD Ryzen 7 3700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
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