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AMD Ryzen 7 5700X против Ryzen 5 7600

AMD Ryzen 7 5700X
VS
AMD Ryzen 5 7600
AMD Ryzen 7 5700X
AMD Ryzen 5 7600

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700X на 3.4 ГГц или Ryzen 5 7600 с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600 and 5700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2034 и 1628 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700X
1495
Ryzen 5 7600 +24%
1847
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700X +5%
13998
Ryzen 5 7600
13395
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5700X
1628
Ryzen 5 7600 +25%
2031
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5700X
9457
Ryzen 5 7600 +7%
10136
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700X и Ryzen 5 7600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 10 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Vermeer) Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.4 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 5.1 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 7 нанометров 5 нанометров
Сокет AM4 AM5
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) - 88 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
Шейдерные блоки - 128
TMUs - 8
ROPs - 4
Вычислительные блоки - 2
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5700X
н/д
Ryzen 5 7600
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700X Сайт AMD Ryzen 5 7600
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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