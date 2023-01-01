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AMD Ryzen 7 5800HS против Ryzen 5 7640HS

AMD Ryzen 7 5800HS
VS
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD Ryzen 7 5800HS
AMD Ryzen 5 7640HS

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800HS на 2.8 ГГц или Ryzen 5 7640HS с 6-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7640HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7640HS and 5800HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1702 и 1399 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800HS
10507
Ryzen 5 7640HS +32%
13890
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800HS
7091
Ryzen 5 7640HS +44%
10199
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800HS и Ryzen 5 7640HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Cezanne) Zen 4 (Phoenix)
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 760M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.8 ГГц 4.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 5 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 43x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 10.7 млрд 25 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 4 нанометров
Сокет FP6 FP8
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 760M
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 2800 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 8 16
Вычислительные блоки - 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5800HS
н/д
Ryzen 5 7640HS
4.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800HS Сайт AMD Ryzen 5 7640HS
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 20

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