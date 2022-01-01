AMD Ryzen 7 6800HS против Ryzen 7 5800HS
Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 6800HS на 3.2 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 5800HS на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 6800HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800HS
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1329
Cinebench R23 (многоядерный)
10439
Passmark CPU (одноядерный)
3046
Passmark CPU (многоядерный)
20905
Geekbench 5 (одноядерный)
1373
Geekbench 5 (многоядерный)
7011
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rembrandt
|Cezanne
|Сокет
|FP7
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|28x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|6 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|2000 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|512
|TMUs
|48
|32
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|-
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 6800HS
|Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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