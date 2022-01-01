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AMD Ryzen 7 6800H против Ryzen 7 5700U

AMD Ryzen 7 6800H
VS
AMD Ryzen 7 5700U
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7) или Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 6800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1546 и 1165 баллов
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 44% ниже чем у Ryzen 7 6800H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 6800H +18%
1501
Ryzen 7 5700U
1271
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +44%
13143
Ryzen 7 5700U
9099
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 6800H +33%
1558
Ryzen 7 5700U
1169
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +68%
9862
Ryzen 7 5700U
5860
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 6800H и Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Lucienne
Сокет FP7 FP6
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.2 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 18x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon RX Vega 8
Частота GPU 2000 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер - 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 6800H Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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