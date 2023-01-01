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AMD Ryzen 7 Pro 5850U против Ryzen 5 Pro 6650U

AMD Ryzen 7 Pro 5850U
VS
AMD Ryzen 5 Pro 6650U
AMD Ryzen 7 Pro 5850U
AMD Ryzen 5 Pro 6650U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 Pro 5850U на 1.9 ГГц или Ryzen 5 Pro 6650U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6650U and 5850U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 5850U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 6650U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 Pro 5850U и Ryzen 5 Pro 6650U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2021 20 апреля 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Cezanne) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 1.9 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 29x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 7 нанометров 6 нанометров
Сокет FP6 FP7
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 660M
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 8 16
Вычислительные блоки - 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 Pro 5850U
н/д
Ryzen 5 Pro 6650U
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 Pro 5850U Сайт AMD Ryzen 5 Pro 6650U
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 20

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