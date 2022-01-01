AMD Ryzen 9 5900X против Ryzen 7 5800X3D
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц или Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +5%
1558
1481
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +39%
20506
14705
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +38%
3468
2506
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +72%
39466
22894
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +5%
1703
1623
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +28%
14302
11209
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Vermeer
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|90°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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