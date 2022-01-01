Главная > Сравнения CPU > Ryzen 9 5950X vs Ryzen 7 5700X

AMD Ryzen 9 5950X против Ryzen 7 5700X

AMD Ryzen 9 5950X
VS
AMD Ryzen 7 5700X
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 7 5700X

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или Ryzen 7 5700X с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700X and 5950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +82%
26074
Ryzen 7 5700X
14321
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +76%
18004
Ryzen 7 5700X
10235
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Zen 3
Номер модели - Vermeer
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота 3.4 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5950X Сайт AMD Ryzen 7 5700X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X
2. Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 5950X
3. Core i9 11900K и Ryzen 9 5950X
4. Core i9 12900K и Ryzen 9 5950X
5. Core i5 12600K и Ryzen 9 5950X
6. Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 5700X
7. Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5700X
8. Ryzen 9 3900X и Ryzen 7 5700X
9. Core i7 12700K и Ryzen 7 5700X
10. Core i5 12600KF и Ryzen 7 5700X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700X или Ryzen 9 5950X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры