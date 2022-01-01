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AMD Ryzen 9 5950X против Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 9 5950X
VS
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 5950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2209 и 1825 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X
1630
Ryzen 7 7700X +22%
1984
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +34%
26069
Ryzen 7 7700X
19411
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X
1825
Ryzen 7 7700X +22%
2228
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +27%
18571
Ryzen 7 7700X
14573
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Raphael
Сокет AM4 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота 3.4 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 45x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU - 2200 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5950X Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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