Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 9 7940HS на 4.0 ГГц или Ryzen 5 7640HS с 6-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.