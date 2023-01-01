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AMD Ryzen 9 7945HX против Ryzen 9 7940HS

AMD Ryzen 9 7945HX
VS
AMD Ryzen 9 7940HS
AMD Ryzen 9 7945HX
AMD Ryzen 9 7940HS

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 7945HX на 2.5 ГГц или Ryzen 9 7940HS с 8-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7945HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7940HS and 7945HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7940HS
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 5 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7945HX +91%
34830
Ryzen 9 7940HS
18267
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7945HX +20%
18854
Ryzen 9 7940HS
15716
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7945HX и Ryzen 9 7940HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Dragon Range) Zen 4 (Phoenix)
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 780M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 8
Потоков 32 16
Частота 2.5 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.2 ГГц
Общее
Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 40x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 4 нанометров
Сокет FL1 FP8
Энергопотребление (TDP) 55-75 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 780M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 3000 МГц
Шейдерные блоки 128 768
TMUs 8 48
ROPs 4 32
Вычислительные блоки 2 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7945HX
0.49 терафлопс
Ryzen 9 7940HS
8.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7945HX Сайт AMD Ryzen 9 7940HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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