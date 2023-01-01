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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 5 7640HS

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 5 7640HS
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 5 7640HS с 6-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7640HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7640HS and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 5 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro
1519
Ryzen 5 7640HS +8%
1633
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro +6%
12070
Ryzen 5 7640HS
11340
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro
3794
Ryzen 5 7640HS
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
21981
Ryzen 5 7640HS
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro
1755
Ryzen 5 7640HS +4%
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +5%
12385
Ryzen 5 7640HS
11781
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 5 7640HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 4 (Phoenix)
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon 760M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 8 12
Частота 3.2 ГГц 4.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 2 -
Потоков 2 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 6
Количество потоков 10 12
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 43x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 33.7 млрд 25 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 4 нанометров
Сокет Apple M-Socket FP8
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35-54 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon 760M
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 2800 МГц
Шейдерные блоки 2048 384
TMUs 128 24
ROPs 64 16
Вычислительные блоки - 6
TGP 30 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 5 7640HS
4.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 32 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 7640HS
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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