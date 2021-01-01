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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 9 5900X

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 9 5900X
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 157.12 ГБ/c (330%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 71% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 30 vs 105 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Pro GPU (16-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro
1540
Ryzen 9 5900X +4%
1599
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro
12346
Ryzen 9 5900X +68%
20777
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro
н/д
Ryzen 9 5900X
3502
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
н/д
Ryzen 9 5900X
40198
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +4%
1769
Ryzen 9 5900X
1700
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro
12785
Ryzen 9 5900X +13%
14483

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 3
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Нет

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 10 24
Частота 2.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 37x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 105 Вт
Критическая температура - 90°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц -
Шейдерные блоки 2048 -
TMUs 128 -
ROPs 64 -
TGP 30 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 9 5900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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