Apple M1 против AMD Ryzen 5 7530U
Что лучше: 8-ядерный Apple M1 на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 5 7530U с 6-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
31
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
87
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
62
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1759 и 1478 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7530U
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +5%
1523
1454
Cinebench R23 (многоядерный)
7823
Ryzen 5 7530U +20%
9412
Passmark CPU (одноядерный)
3762
Passmark CPU (многоядерный)
14369
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +18%
1766
1492
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +17%
7746
6619
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|5 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M1
|Zen 3 (Cezanne)
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|4
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|20x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|16 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|15 Вт
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|450 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|128
|TMUs
|64
|8
|ROPs
|32
|4
|Вычислительные блоки
|128
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- LPDDR4X-4266
| - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 7530U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3