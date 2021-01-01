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Apple M1 против AMD Ryzen 9 5950X

Apple M1
VS
AMD Ryzen 9 5950X
Apple M1
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 87% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 14 vs 105 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 20.57 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Apple M1
412
Ryzen 9 5950X +52%
626
Cinebench R20 (многоядерный)
Apple M1
2137
Ryzen 9 5950X +381%
10276
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +7%
3768
Ryzen 9 5950X
3519
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
15279
Ryzen 9 5950X +205%
46573
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +2%
1761
Ryzen 9 5950X
1722
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1
7634
Ryzen 9 5950X +125%
17204

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 799 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Zen 3
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 GPU Нет

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 8 32
Частота 2.1 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 34x
Кэш 1-го уровня 320КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд 19.2 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 105 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200
Макс. размер 16 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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