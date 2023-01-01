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Apple M2 Pro против AMD Ryzen 7 5700G

Apple M2 Pro
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Apple M2 Pro
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1983 и 1484 балла
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +11%
1661
Ryzen 7 5700G
1499
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro +7%
14898
Ryzen 7 5700G
13913
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro
н/д
Ryzen 7 5700G
3258
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro
н/д
Ryzen 7 5700G
24355
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +34%
1975
Ryzen 7 5700G
1477
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +55%
14531
Ryzen 7 5700G
9398
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 1 июня 2023 13 апреля 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 16
Частота 3.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 12 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 38x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 40 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет Apple M-Socket AM4
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 45-65 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1344 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 2432 512
TMUs 152 32
ROPs 76 8
TGP 35 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Pro
6.8 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 24

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Комментарии

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