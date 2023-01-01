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Apple M2 Pro против Apple M1

Apple M2 Pro
VS
Apple M1
Apple M2 Pro
Apple M1

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 136.55 ГБ/c (200%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR5-6400
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1759 баллов
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +5%
1612
Apple M1
1529
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro +81%
14178
Apple M1
7822
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro
н/д
Apple M1
3748
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro
н/д
Apple M1
14335
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +12%
1982
Apple M1
1775
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +80%
13990
Apple M1
7775
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и Apple M1

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 1 июня 2023 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Кодовое имя Apple M2 Apple M1
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU Apple M1 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 12 8
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 14 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU Apple M1 GPU
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M2 Pro
н/д
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0 4.0

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Комментарии

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