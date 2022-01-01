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Apple M2 Pro против M2 Max

Apple M2 Pro
VS
Apple M2 Max
Apple M2 Pro
Apple M2 Max

Что лучше: Apple M2 Pro на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или M2 Max на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
M2 Pro
81
M2 Max
83
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
M2 Pro
66
M2 Max
71
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
M2 Pro
95
M2 Max
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
M2 Pro
77
M2 Max
80

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and Pro
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
  • На 204.8 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro
1616
M2 Max
1619
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro
14232
M2 Max +10%
15700
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro
1968
M2 Max +2%
2006
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro
14060
M2 Max +7%
15013
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и M2 Max

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 1 июня 2023 1 июня 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU Apple M2 Max GPU

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 12 12
Частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 30 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU Apple M2 Max GPU
Boost частота GPU 1398 МГц 1398 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 4 8
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0 -

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Конкуренты

1. M1 Pro или M2 Pro
2. Ryzen 7 6800H или M2 Pro
3. Ryzen 9 6900HX или M2 Pro
4. Core i9 12900H или M2 Pro
5. Core i5 12600H или M2 Pro
6. M1 Pro или M2 Max
7. Ryzen 9 6900HS или M2 Max
8. Core i9 9980HK или M2 Max
9. Core i9 13900K или M2 Max

Комментарии

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