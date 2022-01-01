Apple M2 Pro против M2 Max
Что лучше: Apple M2 Pro на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.5) или M2 Max на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Max
- Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
- На 204.8 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Apple
|Дата выхода
|1 июня 2023
|1 июня 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|ARMv8
|Сокет
|Apple M-Socket
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU
|Apple M2 Max GPU
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|30 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU
|Apple M2 Max GPU
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|1398 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|32 ГБ
|96 ГБ
|Количество каналов
|4
|8
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|4.0
|-
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