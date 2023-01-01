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Apple M2 против AMD Ryzen 5 7535HS

Apple M2
VS
AMD Ryzen 5 7535HS
Apple M2
AMD Ryzen 5 7535HS

Что лучше: 8-ядерный Apple M2 на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 7535HS с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7535HS and M2
Причины выбрать Apple M2
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7535HS
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +2%
1565
Ryzen 5 7535HS
1537
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8630
Ryzen 5 7535HS +9%
9442
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
15315
Ryzen 5 7535HS
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +10%
1920
Ryzen 5 7535HS
1752
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2 +19%
8878
Ryzen 5 7535HS
7486
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 5 7535HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 4 12
Частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.55 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 20 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-54 Вт
Сокет Apple M-Socket FP7
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon 660M
Частота GPU 500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 1024 384
TMUs 64 24
ROPs 32 16
Вычислительные блоки 128 6
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 5 7535HS
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400 - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
Макс. размер 24 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 7535HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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