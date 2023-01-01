Apple M2 против AMD Ryzen 9 7945HX
Что лучше: 8-ядерный Apple M2 на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 9 7945HX с 16-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7945HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
81
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
97
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1593
Ryzen 9 7945HX +22%
1949
Cinebench R23 (многоядерный)
8674
Ryzen 9 7945HX +302%
34830
Passmark CPU (одноядерный)
4030
Passmark CPU (многоядерный)
15530
Geekbench 5 (одноядерный)
1943
Ryzen 9 7945HX +4%
2015
Geekbench 5 (многоядерный)
9027
Ryzen 9 7945HX +109%
18854
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|6 июня 2022
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 4 (Dragon Range)
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|4
|16
|Потоков
|4
|32
|Частота
|3.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5.4 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|8
|32
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|25x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|20 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|FL1
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|55-75 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon 610M
|Частота GPU
|500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|128
|TMUs
|64
|8
|ROPs
|32
|4
|Вычислительные блоки
|128
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|24 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 7945HX
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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