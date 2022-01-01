Intel Core i3 12100F
Core i3 12100F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1630
Cinebench R23 (многоядерный)
8518
Passmark CPU (одноядерный)
3539
Passmark CPU (многоядерный)
14600
Geekbench 5 (одноядерный)
1671
Geekbench 5 (многоядерный)
6507
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i3-12100F
|Сокет
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20