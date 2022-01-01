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Intel Core i3 12100F

Intel Core i3 12100F

Core i3 12100F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 12100F в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1630
Cinebench R23 (многоядерный)
8518
Passmark CPU (одноядерный)
3539
Passmark CPU (многоядерный)
14600
Geekbench 5 (одноядерный)
1671
Geekbench 5 (многоядерный)
6507

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 12100F

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели i3-12100F
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика Нет

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i3 12100F или AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i3 12100F или Intel Core i7 8700K
3. Intel Core i3 12100F или Intel Core i7 7700K
4. Intel Core i3 12100F или AMD Ryzen 3 3300X
5. Intel Core i3 12100F или Intel Core i5 10400F
6. Intel Core i3 12100F или AMD Ryzen 5 5600X
7. Intel Core i3 12100F или Intel Core i3 10100F
8. Intel Core i3 12100F или Intel Core i5 11400F
9. Intel Core i3 12100F или Intel Core i3 10105F
10. Intel Core i3 12100F или Intel Core i5 12400F
11. Intel Core i3 12100F или Intel Core i3 12100

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