Core i3 12100F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип не имеет интегрированной графики, а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.