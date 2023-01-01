Intel Core i3 13100F против i3 12100F
Что лучше: Intel Core i3 13100F на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 13100F
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 13100F +5%
1718
1629
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 13100F +16%
9898
8497
Passmark CPU (одноядерный)
3543
Passmark CPU (многоядерный)
14353
Geekbench 5 (одноядерный)
1695
Geekbench 5 (многоядерный)
6351
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i3-13100F
|i3-12100F
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|58 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|89 Вт
|89 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 13100F
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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