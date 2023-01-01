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Intel Core i3 1215U против AMD Ryzen 5 7530U

Intel Core i3 1215U
VS
AMD Ryzen 5 7530U
Intel Core i3 1215U
AMD Ryzen 5 7530U

Что лучше: Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 7530U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7530U and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7530U
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U
5784
Ryzen 5 7530U +60%
9281
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U
5999
Ryzen 5 7530U +10%
6576
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и AMD Ryzen 5 7530U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i3-1215U -
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 6
Потоков 4 12
Частота 1.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 6 6
Количество потоков 8 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 512 128
TMUs 32 8
ROPs 16 4
Вычислительные блоки 64 2
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Ryzen 5 7530U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт AMD Ryzen 5 7530U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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