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Intel Core i3 12100F против AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i3 12100F
VS
AMD Ryzen 5 5600
Intel Core i3 12100F
AMD Ryzen 5 5600

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5600 с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600 and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 11% ниже чем у Ryzen 5 5600 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1679 и 1531 балл
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100F
8390
Ryzen 5 5600 +31%
11005
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100F +10%
3515
Ryzen 5 5600
3208
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F
14315
Ryzen 5 5600 +51%
21559
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100F +10%
1670
Ryzen 5 5600
1523
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100F
6309
Ryzen 5 5600 +22%
7674
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и AMD Ryzen 5 5600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i3-12100F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт AMD Ryzen 5 5600
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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