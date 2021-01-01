Intel Core i5 12400F против i5 10400F
Что лучше: Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1643 и 1134 балла
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +53%
1697
1111
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +62%
12313
7611
Passmark CPU (одноядерный)
2579
Passmark CPU (многоядерный)
12470
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +46%
1658
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +26%
7778
6187
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|1 мая 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-12400F
|i5-10400F
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|29x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400F
|Сайт Intel Core i5 10400F
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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