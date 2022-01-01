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Intel Core i5 10400F против i3 12100F

Intel Core i5 10400F
VS
Intel Core i3 12100F
Intel Core i5 10400F
Intel Core i3 12100F

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 10400F на 2.9 ГГц или i3 12100F с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100F and 10400F
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1133 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i5 10400F пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400F
12337
Core i3 12100F +17%
14477
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400F и i3 12100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-S
Номер модели i5-10400F i3-12100F
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400F Сайт Intel Core i3 12100F
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Конкуренты

1. Intel Core i5 10400F или AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i5 10400F или AMD Ryzen 5 5600X
3. Intel Core i5 10400F или AMD Ryzen 5 3600X
4. Intel Core i5 10400F или i5 9400F
5. Intel Core i5 10400F или i7 10700F
6. Intel Core i3 12100F или AMD Ryzen 5 3600
7. Intel Core i3 12100F или i7 7700K
8. Intel Core i3 12100F или i7 8700K
9. Intel Core i3 12100F или i3 10100F
10. Intel Core i3 12100F или i5 12400F

Комментарии

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