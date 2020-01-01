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Intel Core i5 10400F против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 10400F
Intel Core i5 10400F
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: Intel Core i5 10400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 10400F
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 10400F
3207
Ryzen 5 3600 +10%
3517
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10400F
12644
Ryzen 5 3600 +41%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10400F
1095
Ryzen 5 3600 +13%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10400F
5821
Ryzen 5 3600 +26%
7335

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10400F и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза 157 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i5-10400F -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10400F Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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