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Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 7 7730U

Intel Core i5 1135G7
VS
AMD Ryzen 7 7730U
Intel Core i5 1135G7
AMD Ryzen 7 7730U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или AMD Ryzen 7 7730U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7730U and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7730U
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8192 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1471 и 1313 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7
5052
Ryzen 7 7730U +105%
10354
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7
1315
Ryzen 7 7730U +12%
1478
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7
4672
Ryzen 7 7730U +60%
7473
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и AMD Ryzen 7 7730U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i5-1135G7 -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 0.9-2.4 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 9-24x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1449 FP6
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 640 128
TMUs 40 8
ROPs 20 4
Вычислительные блоки 80 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
Ryzen 7 7730U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 Сайт AMD Ryzen 7 7730U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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