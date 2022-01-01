Intel Core i5 12400 против Apple M1 Pro
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
72
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
89
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
- На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 54% ниже чем у Core i5 12400 пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +11%
1718
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
12036
M1 Pro +2%
12228
Passmark CPU (одноядерный)
3578
Passmark CPU (многоядерный)
19952
Geekbench 5 (одноядерный)
1693
M1 Pro +4%
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
8432
M1 Pro +48%
12505
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2022
|18 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|-
|Номер модели
|i5-12400
|-
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Производительность
|Количество ядер
|6
|10
|Количество потоков
|12
|10
|Частота
|2.5 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|25x
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|2048
|TMUs
|48
|128
|ROPs
|24
|64
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|30 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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