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Intel Core i5 12400F против Apple M2

Intel Core i5 12400F
VS
Apple M2
Intel Core i5 12400F
Apple M2

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M2 с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
  • На 77% ниже чем у Core i5 12400F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1638 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 GPU

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +8%
1711
Apple M2
1585
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +38%
12051
Apple M2
8753
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F
3571
Apple M2 +13%
4038
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +29%
19841
Apple M2
15410
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F
1642
Apple M2 +18%
1944
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F
8632
Apple M2 +5%
9028
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 6 июня 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i5-12400F -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M2 GPU
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400F
н/д
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Конкуренты

1. Core i5 12400F или Ryzen 5 5600X
2. Core i5 12400F или Ryzen 7 5700G
3. Core i5 12400F или Core i5 12600K
4. Core i5 12400F или Core i3 12100F
5. Core i5 12400F или Ryzen 5 5500
6. Apple M2 или M1 Max
7. Apple M2 или Core i7 12700H
8. Apple M2 или Apple M1
9. Apple M2 или Ryzen 7 6800H
10. Apple M2 или Core i7 1260P

Комментарии

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