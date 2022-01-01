Intel Core i5 12400F против Apple M2
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M2 с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
81
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
- На 77% ниже чем у Core i5 12400F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1638 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 GPU
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +8%
1711
1585
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +38%
12051
8753
Passmark CPU (одноядерный)
3571
Apple M2 +13%
4038
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +29%
19841
15410
Geekbench 5 (одноядерный)
1642
Apple M2 +18%
1944
Geekbench 5 (многоядерный)
8632
Apple M2 +5%
9028
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2022
|6 июня 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|-
|Номер модели
|i5-12400F
|-
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Нет
|Apple M2 GPU
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|25x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|-
|500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|1024
|TMUs
|-
|64
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|128
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400F
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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