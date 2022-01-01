Intel Core i5 12450H против Apple M2
Что лучше: Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12450H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
93
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
47
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
77
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Core i5 12450H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1937 и 1627 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
8738
Passmark CPU (одноядерный)
3628
Apple M2 +13%
4115
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H +30%
19227
14800
Geekbench 5 (одноядерный)
1627
Apple M2 +19%
1936
Geekbench 5 (многоядерный)
8129
Apple M2 +9%
8901
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2022
|6 июня 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|-
|Номер модели
|i5-12450H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (48EU)
|Apple M2 GPU
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|20x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (48EU)
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1456 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|1024
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|12
|32
|Вычислительные блоки
|48
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12450H
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
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