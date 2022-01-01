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Intel Core i5 12450H против Apple M2

Intel Core i5 12450H
VS
Apple M2
Intel Core i5 12450H
Apple M2

Что лучше: Intel Core i5 12450H на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или Apple M2 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 12450H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 12450H
Причины выбрать Intel Core i5 12450H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Core i5 12450H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1937 и 1627 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12450H
3628
Apple M2 +13%
4115
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12450H +30%
19227
Apple M2
14800
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12450H
1627
Apple M2 +19%
1936
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12450H
8129
Apple M2 +9%
8901
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12450H и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-H -
Номер модели i5-12450H -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (48EU) Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 12 8
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 20x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1456 МГц
Шейдерные блоки 384 1024
TMUs 24 64
ROPs 12 32
Вычислительные блоки 48 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12450H
0.84 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12450H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

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Конкуренты

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3. Apple M1 или Core i5 12450H
4. Ryzen 7 6800H или Core i5 12450H
5. Ryzen 5 6600H или Core i5 12450H
6. M1 Pro или Apple M2
7. Ryzen 9 6900HS или Apple M2
8. Core i9 12950HX или Apple M2

Комментарии

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